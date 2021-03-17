Турпоток в Азербайджан сократился в 6 раз

73% прибывающих в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 23,2% - воздушным, 3,8% - морским

В январе-феврале текущего года в Азербайджан прибыло 72,1 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 123 стран или в 5,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и поездки осуществлялись в основном в нетуристических целях.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно данным, 33,3% прибыли из России, 28,8% - из Турции, 14,9% - из Ирана, 10,4% - из Грузии, 2,4% - из Украины, 1,2% - из Великобритании, 1% - из Беларуси, по 0,7% - из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, 0,6% - из Италии, 0,5% - из Германии, 0,3% - из США, 4,5% - из других стран. 94,7% прибывших составили мужчины, 5,3% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число приезжих из Грузии сократилось в 16,3 раза, Казахстана - в 11,1 раза, Туркменистана - в 10 раз, Узбекистана - в 6,3 раза, России - в 5,1 раза, Украины - в 4,5 раза, Великобритании - в 4,4 раза, Беларуси - в 2,6 раза, Ирана - в 2,5 раза, Турции - в 2,3 раза.

В целом по сравнению с январем-февралем 2020 года число прибывших из стран Персидского залива сократилось в 5,6 раза и составило 11 тыс. человек, из стран СНГ - в 5,2 раза – до 28,3 тыс. человек, из стран-членов Европейского союза - в 4,3 раза и составило 2,8 тыс. человек.

73% прибывающих в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 23,2% - воздушным, 3,8% - морским.