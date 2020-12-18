Турпоток в Азербайджан сократился в 3,9 раза

За январь-ноябрь текущего года Азербайджан посетили 756,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 155 стран мира или в 3,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года

За январь-ноябрь текущего года Азербайджан посетили 756,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 155 стран мира или в 3,9 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

В январе-ноябре 2020 года 28,2% туристов прибыли в страну из России, 23,7% - Грузии, 19,5% - Турции, 8,9% - Ирана, 2,1% - Украины, 1,7% - Индии, 1,6% - Саудовской Аравии, по 1,1% - Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Казахстана, по 1% - Пакистана и Туркменистана, по 0,9% - Кувейта и Великобритании, по 0,8% - Беларуси, по 0,7% - Узбекистана и Ирака, по 0,5% - Германии и Израиля, по 5% - других стран, 0,1% - лица без гражданства. 80,3% прибывших составили мужчины, 19,7%- женщины.

Число прибывших из стран-членов Европейского союза сократилось в 5,9 раза и составило 22,1 тыс. человек, из стран Персидского залива - в 4,8 раза – до 105,3 тыс. человек, из стран СНГ - в 4,1 раза - до 259,3 тыс. человек.

По сравнению с январем-ноябрем 2019 года число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, сократилось в 4,5 раза и составило 1 135 тысяч человек. 29,7% граждан страны посетили Иран, 26,8% - Грузию, 18,9% - Россию, 15,7% - Турцию, 8,9% - другие страны. Мужчины составляли 70,2%, женщины - 29,8% отбывающих. За этот период число граждан Азербайджана, выезжающих в Иран, сократилось в 5,5 раза, Грузию - в 4,8 раза, Россию - в 4,2 раза, Турцию - в 3,3 раза.

За отчетный период 74,3% граждан Азербайджана, побывавших за рубежом, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 22,9% - воздушным, 2,8% - морским.