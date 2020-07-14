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Турпоток в Азербайджан сократился более чем вдвое

Турпоток в Азербайджан сократился более чем вдвое В январе-июне 2020 года в Азербайджан прибыло 590,1 тыс. иностранцев и лиц без гражданства
Туризм
14 июля 2020 г. 13:49
Турпоток в Азербайджан сократился более чем вдвое

Ситуация с пандемией коронавируса (COVID-19), как и в других странах, не обошла стороной и сектор туризма Азербайджана, и начиная с марта, вызвала серьезный спад в этой области.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу.

По данным, в январе-июне 2020 года в Азербайджан прибыло 590,1 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 152 стран мира, что в 2,4 раза меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

В этот период 29,7% визитеров прибыли из РФ, 26,7% - Грузии, 14,5% - Турции, 7% - Ирана, по 2,1% - Индии и Украины, 2,0% - Саудовской Аравии, по 1,3% - ОАЭ и Пакистана, по 1,2% - Кувейта и Казахстана, 1,1% - Туркменистана, 0,9% - Великобритании, по 0,8% -Узбекистана и Ирака, 0,7% - Беларуси, 0,6% - Израиля, 5,9% - граждан других стран, 0,1% прибывших являются лицами без гражданства. 76,2% из них мужчины, 23,8%-женщины.

В январе-июне этого года число визитеров из Китая сократилось в 7,6 раза, Южной Кореи - в 6,9 раза, Венгрии - в 5,3 раза, Японии и Израиля - в 5,1 раза, Польши - в 4,7 раза, ОАЭ - в 4,6 раза, Канады - в 4,2 раза, США и Великобритании - в 4 раза, Ирака - в 3,9 раза, Франции - в 3,8 раза, Германии - в 3,7 раза, Омана - в 3,6 раза, Нидерландов - в 3,5 раза.

В целом, число прибывших из стран-членов Евросоюза сократилось в 4 раза, до 16,7 тыс. человек, стран Залива - в 2,8 раза, до 79,1 тыс. человек, СНГ - в 2,4 раза и составило 212,1 тыс. человек.

В то же время 68,0% иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в страну, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 30,4% - воздушным, 1,6% - морским.

По сравнению с январем-июнем 2019 года число граждан страны, выезжающих за рубеж, сократилось в 2,6 раза и составило 973,4 тыс. человек. 33,2% граждан страны посетили Иран, 29,6% - Грузию, 20,5% - Россию, 9,5% - Турцию, 7,2% - другие страны. 69,7% из них составляли мужчины, 30,3% - женщины. За этот период число граждан Азербайджана, направляющихся в Иран, сократилось в 3,1 раза, Турцию - в 2,8 раза, Грузию - в 2,4 раза, Россию - в 2,3 раза.

В январе-июне 2020 года 81,7% граждан страны, посетивших зарубежные страны, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 16,5% - воздушным, 1,8% - морским.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycana turist axını 2 dəfədən çox azalıb

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