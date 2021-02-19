О нас
Report Georgia
Аудио новости

Турпоток в Азербайджан сократился более чем в 6 раз

Турпоток в Азербайджан сократился более чем в 6 раз Спад, наблюдаемый в туристическом секторе в результате вызванного пандемией коронавируса кризиса, продолжился и в январе этого года.
Туризм
19 февраля 2021 г. 15:33
Турпоток в Азербайджан сократился более чем в 6 раз

Спад, наблюдаемый в туристическом секторе в результате вызванного пандемией коронавируса кризиса, продолжился и в январе этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В прошлом месяце Азербайджан посетило 36,1 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 105 стран мира, что в 6,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поездки осуществлялись в основном в нетуристических целях.

В январе 34,1% визитеров прибыли в страну из России, 28,4% из Турции, 13,1% из Ирана, 11,7% из Грузии, 2,1% из Украины, 1,5% из Великобритании, 1% из Беларуси, по 0,8% из Узбекистана и Туркменистана, 0,7% из Казахстана, 0,6% из Германии, 0,5% из Италии, 0,4% из США, 0,3% из Франции, 4% - граждане других стран. 95,2% прибывших составили мужчины, 4,8%- женщины.

Число прибывших из Грузии сократилось в 15,1 раза, Казахстана - в 12,6 раза, Туркменистана - в 8,8 раза, Узбекистана - в 6 раз, России - в 5,5 раза, Украины - в 5,3 раза, Великобритании - в 3,5 раза, Ирана - в 2,8 раза, Беларуси - в 2,6 раза, Турции - в 2,3 раза.

В целом по сравнению с январем прошлого года число прибывших из стран Персидского залива сократилось в 7,3 раза - до 4,8 тыс. человек, из стран СНГ - в 5,6 раза - до 14,4 тыс. человек, из стран-членов Европейского Союза - в 3,7 раза - до 1,6 тыс. человек.

72% прибывающих в страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 23,4% - воздушным, 4,6% - морским.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana turist axını 6 dəfədən çox azalıb

Новости партнеров

Самое читаемое

Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
17 февраля 2021 г. 00:00
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность
Заявления Алиева в Мюнхене – воплощение слов в реальность
16 февраля 2021 г. 13:47
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
Азербайджанские ученые разоблачили армянский фейк в популярном медицинском журнале
17 февраля 2021 г. 10:07
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
15 февраля 2021 г. 01:08
В Баку выпадет снег
В Баку выпадет снег
15 февраля 2021 г. 14:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi