Турпоток в Азербайджан сократился более чем в 6 раз

Спад, наблюдаемый в туристическом секторе в результате вызванного пандемией коронавируса кризиса, продолжился и в январе этого года.

Спад, наблюдаемый в туристическом секторе в результате вызванного пандемией коронавируса кризиса, продолжился и в январе этого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

В прошлом месяце Азербайджан посетило 36,1 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 105 стран мира, что в 6,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поездки осуществлялись в основном в нетуристических целях.

В январе 34,1% визитеров прибыли в страну из России, 28,4% из Турции, 13,1% из Ирана, 11,7% из Грузии, 2,1% из Украины, 1,5% из Великобритании, 1% из Беларуси, по 0,8% из Узбекистана и Туркменистана, 0,7% из Казахстана, 0,6% из Германии, 0,5% из Италии, 0,4% из США, 0,3% из Франции, 4% - граждане других стран. 95,2% прибывших составили мужчины, 4,8%- женщины.

Число прибывших из Грузии сократилось в 15,1 раза, Казахстана - в 12,6 раза, Туркменистана - в 8,8 раза, Узбекистана - в 6 раз, России - в 5,5 раза, Украины - в 5,3 раза, Великобритании - в 3,5 раза, Ирана - в 2,8 раза, Беларуси - в 2,6 раза, Турции - в 2,3 раза.

В целом по сравнению с январем прошлого года число прибывших из стран Персидского залива сократилось в 7,3 раза - до 4,8 тыс. человек, из стран СНГ - в 5,6 раза - до 14,4 тыс. человек, из стран-членов Европейского Союза - в 3,7 раза - до 1,6 тыс. человек.

72% прибывающих в страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 23,4% - воздушным, 4,6% - морским.