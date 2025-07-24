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Турпоток в Азербайджан из Китая вырос на 76%

Турпоток в Азербайджан из Китая вырос на 76% В июне текущего года Азербайджан посетили 237 тыс. 509 туристов из зарубежных стран, что на 11% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.
Туризм
24 июля 2025 г. 15:11
Турпоток в Азербайджан из Китая вырос на 76%

В июне текущего года Азербайджан посетили 237 тыс. 509 туристов из зарубежных стран, что на 11% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Наибольшее количество туристов в прошлом месяце прибыло из России - 73 415 человек (-11%). На втором месте расположилась Турция (40 326 человек, +5%), а на третьем - Иран (15 297 человек, -11%).

Помимо этого, за месяц страну посетили 10,3 тыс. туристов из Саудовской Аравии (-29%), 9,9 тыс. - Казахстана (+11%), 9,9 тыс. - Индии (-65%), 8 тыс. - Грузии (-10%), 7,9 тыс. - Пакистана (+4%), 7,2 тыс. - Китая (+76%), 5 тыс. - Узбекистана (+17%), 3,4 тыс. - Израиля (-18%), 3,3 тыс. - Украины (-1%), 3 тыс. - Южной Кореи (+4%), 2,9 тыс. - США (+22%), 2,7 тыс. - Туркменистана (+12%).

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Версия на английском языке Tourist flow from China to Azerbaijan up by 76%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana Çindən turist axını iyunda 76 % artıb

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