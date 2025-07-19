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Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан вырос за год на 20%

Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан вырос за год на 20% В январе-мае 2025 года Азербайджан посетили 97 139 туристов из стран Ближнего Востока, что на 20% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.
Туризм
19 июля 2025 г. 15:31
Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан вырос за год на 20%

В январе-мае 2025 года Азербайджан посетили 97 139 туристов из стран Ближнего Востока, что на 20% превышает показатель аналогичного периода 2024 года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана, число туристов из Саудовской Аравии составило 28 571 (рост за год на 17%), Израиля - 20 088 (+149%), ОАЭ - 19 588 (+18%), Кувейта - 10 149 (-17%), Омана - 6 916 (-10%), Египта - 2 984 (+11%), Иордании - 2 334 (+44%), Ирака - 1 739 (-32%), Бахрейна - 1 551 (-22%), Йемена - 1 143 (+10%), Катара - 996 (-14%), Ливана - 566 (+15%), Палестины - 350 (в прошлом году туристов не было) и Сирии - 164 (-5%).

Отметим, что в отчетный период текущего года Азербайджан посетили 979 951 иностранцев, что на 1% превышает показатель за аналогичный период 2024 года.

В 2024 году турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан, увеличившись на 14,77%, достиг 266 326 человек: из Саудовской Аравии - 98 113 (рост за год на 21,6%), ОАЭ - 46 706 (+2,07%), Израиля - 28 955 (-0,47%), Ирака - 5 319 (+125,19%), Кувейта - 31 373 (+5,65%), Омана - 24 140 (+41,62%), Катара - 3 369 (-5,15%), Бахрейна - 5 917 (+0,1%), Египта - 8 650 (+17,16%), Иордании - 7 149 (+39,74%), Йемена - 3 461 (+21,01%), Ливана - 1 482 (+47,9%), Сирии - 402 (-16,42%).

В целом за 2017-2024 годы из стран Ближнего Востока Азербайджан посетили 1 млн 824 тыс.259 человек.

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Версия на азербайджанском языке Yaxın Şərq ölkələrindən Azərbaycana turist axını 20 % artıb

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