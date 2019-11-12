Турпоток из России в Грузию в октябре упал на 26%

В октябре количество туристических визитов из России в Грузию превысило 79,4 тыс., что на 26,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает грузинская Национальная администрация туризма.

Отношения двух стран обострились в июне после скандала с проведением в Тбилиси Всемирной ассамблеи православия. С 8 июля власти РФ приостановили прямое авиасообщение с Грузией.

По данным Национальной администрации туризма, в общем число международных визитов (в том числе бизнес-поездок) из России в Грузию в октябре составило 118,2 тыс. Это на 15,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом по итогам десяти месяцев россияне все равно лидируют в числе тех, кто посещает Грузию. С января по октябрь страну посетило 1,3 млн жителей РФ, что на 6% больше по сравнению с 2018 годом.

Напомним, заседание Всемирной ассамблеи православия, на котором председательствовал депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, проводилось в грузинского парламенте. Поводом для скандала стало то, что Гаврилов как председательствующий сел в кресло спикера. Сначала это спровоцировало протесты с антироссийскими лозунгами и уличные беспорядки, а затем и российско-грузинский кризис. Как сообщает “Ъ”, российские авиакомпании потребовали возместить потери от закрытия рейсов в Грузию