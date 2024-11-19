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Турпоток из Индии в Азербайджан вырос в 2,3 раза

Турпоток из Индии в Азербайджан вырос в 2,3 раза 14:58
Туризм
19 ноября 2024 г. 15:22
Турпоток из Индии в Азербайджан вырос в 2,3 раза

Азербайджан в январе-октябре этого года посетили 2 млн 209,6 тыс. человек из 186 стран, что на 28,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Госкомитет по статистике.

Согласно данным, значительно увеличился поток туристов из Индии, он вырос в 2,3 раза.

В числе лидеров по числу прибывших также Россия, Турция и Иран.

По данным статистики, количество прибывших из стран Европейского Союза, Персидского залива и СНГ выросло на 32,8%, 28,3% и 20,9 % соответственно.

Основным транспортом для большинства туристов, прибывших в Азербайджан, являлся воздушный (76,1% прибывших).

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