Турпоток из Азербайджана за рубеж вырос на 26%

В январе - ноябре 2023 года общее число выезжающих за рубеж граждан Азербайджана увеличилось на 25,5% по сравнению с прошлым годом и составило 1 709,4 тыс. человек.

В январе - ноябре 2023 года общее число выезжающих за рубеж граждан Азербайджана увеличилось на 25,5% по сравнению с прошлым годом и составило 1 709,4 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Турцию посетили 44% из общего числа выезжающих за рубеж граждан страны, Россию - 21,3%, Грузию - 9%, Иран - 7,6%, другие страны - 18,1%. Среди туристов 65,1% составляли мужчины, 34,9% - женщины.

За последний год число граждан Азербайджана, выезжающих в Россию, увеличилось в 1,5 раза, в Грузию - на 32,8%, в Турцию - на 21,9%, а в Иран - уменьшилось на 25,8%.

В течение 11 месяцев 2023 года 67,8% граждан Азербайджана, выезжающих за границу, пользовались воздушным транспортом, 29,8% - железнодорожным и автомобильным, а 2,4% - морским.