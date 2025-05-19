Турпоток из Азербайджана за 4 месяца вырос на 1%

12:28 В январе-апреле этого года общее число граждан Азербайджана, выехавших в зарубежные страны, увеличилось на 0,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 632,7 тысячи человек.

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-апреле текущего года, увеличилось на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 632,7 тыс.

Report сообщает об этом со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, количество граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось на 25,9%, Грузию - на 20,4%, тогда как число выехавших в Турцию сократилось на 6,3%, в Российскую Федерацию - на 26,4%.

В отчетный период 36,1% граждан Азербайджана посетили Турцию, 16,1% - Российскую Федерацию, 11,1% - Грузию, 11% - Иран, 25,7% - другие страны. Среди выехавших 66,9% составляют мужчины, 33,1% - женщины.