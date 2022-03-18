Турпоток из Азербайджана вырос в 3 раза

В январе-феврале текущего года число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 3 раза и составило 184,2 тыс. человек.

В январе-феврале текущего года число граждан Азербайджана, выезжающих за рубеж, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 3 раза и составило 184,2 тыс. человек.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, 40,5% отправившихся посетили Турцию, 24,9% - Российскую Федерацию, 11,7% - Иран, 7,8% - Грузию, 15,1% - другие страны. 68,3% выезжающих составили мужчины, 31,7% - женщины.

За последний год число выезжающих в Россию увеличилось в 4,3 раза, в Иран - в 4,3 раза, в Турцию - в 2,6 раза, в Грузию - в 2,3 раза.

По данным, 35% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны, воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 62,6% - воздушным, 2,4% - морским.