О нас

Турпоток из Азербайджана вырос на 26%

Турпоток из Азербайджана вырос на 26% В 2023 году общее число выехавших за рубеж граждан Азербайджана по сравнению с 2022 годом увеличилось на 25,5% и составило 1 868,7 тыс. человек.
Туризм
18 января 2024 г. 14:52
Турпоток из Азербайджана вырос на 26%

В 2023 году общее число выехавших за рубеж граждан Азербайджана по сравнению с 2022 годом увеличилось на 25,5% и составило 1 868,7 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год число выехавших в Россию увеличилось в 1,5 раза, в Грузию - на 31,8%, в Турцию - на 24,3%, а число посетивших Иран снизилось на 27,7%.

43,6% граждан страны посетили Турцию, 21,5% - Россию, 9% - Грузию, 7,6% - Иран, 18,3% - другие страны. 64,9% путешествующих составили мужчины, 35,1% - женщины.

67,5% граждан Азербайджана воспользовались воздушным, 30% - железнодорожным и автомобильным, 2,5% - морским транспортом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tourist flow from Azerbaijan up by 26%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 26 % artıb

Другие новости из категории

Греция введет в 2024 году климатический налог для туристов
Греция введет в 2024 году климатический налог для туристов
17 января 2024 г. 16:06
Спрос на раннее бронирование летнего отдыха в Азербайджане среди россиян вырос на 79%
Спрос на раннее бронирование летнего отдыха в Азербайджане среди россиян вырос на 79%
17 января 2024 г. 10:12
Могут ли граждане Азербайджана путешествовать в кредит?
Могут ли граждане Азербайджана путешествовать в кредит?
16 января 2024 г. 16:59
Фуад Нагиев обсудил развитие туристических связей с послами трех стран
Фото Фуад Нагиев обсудил развитие туристических связей с послами трех стран
15 января 2024 г. 16:48
Баку вошел в список Лучшие гастрономические направления 2024 года
Баку вошел в список "Лучшие гастрономические направления 2024 года"
13 января 2024 г. 13:06
Как налоговые льготы повлияют на развитие турсектора в регионах?
Как налоговые льготы повлияют на развитие турсектора в регионах?
12 января 2024 г. 16:07
В Азербайджане предлагается создать туристическую полицию
В Азербайджане предлагается создать туристическую полицию
11 января 2024 г. 14:06
Ассоциация турагентств: Азербайджан будет занимать первое место в сфере туризма на Кавказе
Ассоциация турагентств: Азербайджан будет занимать первое место в сфере туризма на Кавказе
11 января 2024 г. 13:43
Номерной фонд гостиниц в Азербайджане увеличится за счет привлечения международных гостиничных сетей
Номерной фонд гостиниц в Азербайджане увеличится за счет привлечения международных гостиничных сетей
11 января 2024 г. 12:10
Туристический сектор Азербайджана поддержал кандидатуру Ильхама Алиева на выборах
Туристический сектор Азербайджана поддержал кандидатуру Ильхама Алиева на выборах
11 января 2024 г. 12:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi