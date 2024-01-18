Турпоток из Азербайджана вырос на 26%

В 2023 году общее число выехавших за рубеж граждан Азербайджана по сравнению с 2022 годом увеличилось на 25,5% и составило 1 868,7 тыс. человек.

В 2023 году общее число выехавших за рубеж граждан Азербайджана по сравнению с 2022 годом увеличилось на 25,5% и составило 1 868,7 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за последний год число выехавших в Россию увеличилось в 1,5 раза, в Грузию - на 31,8%, в Турцию - на 24,3%, а число посетивших Иран снизилось на 27,7%.

43,6% граждан страны посетили Турцию, 21,5% - Россию, 9% - Грузию, 7,6% - Иран, 18,3% - другие страны. 64,9% путешествующих составили мужчины, 35,1% - женщины.

67,5% граждан Азербайджана воспользовались воздушным, 30% - железнодорожным и автомобильным, 2,5% - морским транспортом.