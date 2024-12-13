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Турпоток из Азербайджана вырос на 17%

Турпоток из Азербайджана вырос на 17% В январе-ноябре этого года общее число посетивших зарубежные страны граждан Азербайджана увеличилось на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 млн 998,9 тыс. человек.
Туризм
13 декабря 2024 г. 15:20
Турпоток из Азербайджана вырос на 17%

В январе-ноябре этого года общее число посетивших зарубежные страны граждан Азербайджана увеличилось на 16,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 млн 998,9 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, число посетивших Иран граждан Азербайджана увеличилось на 33%, Российскую Федерацию - на 13,4%, Грузию - на 13%, Турцию - на 9,9%.

41,4% граждан Азербайджана совершили поездку в Турцию, 20,6% - в Россию, 8,7% - в Грузию, 8,6% - в Иран, 20,7% - в другие страны.

Мужчины составили 63,9% туристов, женщины - 36,1%.

За 11 месяцев 69,5% граждан Азербайджана, посетивших зарубежные страны, воспользовались воздушным транспортом, 28,4% - железнодорожным и автомобильным транспортом, 2,1% - морским транспортом.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 17 % artıb

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