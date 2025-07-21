Турпоток из Азербайджана сократился примерно на 1%

В январе-июне 2025 года общее количество граждан Азербайджанской Республики, выехавших за рубеж, уменьшилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 988,2 тыс. человек.

В январе-июне 2025 года общее количество граждан Азербайджанской Республики, выехавших за рубеж, уменьшилось на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 988,2 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 38,1% граждан страны посетили Турцию, 16,7% - Российскую Федерацию, 11,1% - Грузию, 10% - Иран, 24,1% - другие страны. 66% выехавших за рубеж составили мужчины, 34% - женщины.

По сравнению с предыдущим годом, количество граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось на 14,2%, в Грузию - на 25,3%, количество выехавших в Турцию сократилось на 4,3%, а в Россию - на 24,6%.

В январе-июне 2025 года 68,6% граждан Азербайджанской Республики, выехавших в зарубежные страны, воспользовались воздушным транспортом, 29,3% - железнодорожным и автомобильным, а 2,1% - морским транспортом.