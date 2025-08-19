О нас

Турпоток из Азербайджана сократился почти на 3%

Турпоток из Азербайджана сократился почти на 3% В период с января по июль текущего года число граждан Азербайджана, выехавших за границу, составило 1 млн 188,9 тыс. человек, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Туризм
19 августа 2025 г. 16:56
Турпоток из Азербайджана сократился почти на 3%

В период с января по июль текущего года число граждан Азербайджана, выехавших за границу, составило 1 млн 188,9 тыс. человек, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 40,6% граждан страны посетили Турцию, 15,7% - Россию, 11,2% - Грузию, 8,9% - Иран, 23,6% - другие страны. 64,7% выехавших за рубеж составили мужчины, 35,3% - женщины.

По сравнению с прошлым годом число выехавших в Иран увеличилось на 0,8%, в Грузию - на 25,9%, в Турцию - на 4,2%, а в Россию - на 28,5%.

69,8% граждан Азербайджана воспользовались воздушным транспортом, 28,2% - железнодорожным и автомобильным, а 2% - морским транспортом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 3 %-ə yaxın azalıb

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi