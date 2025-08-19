Турпоток из Азербайджана сократился почти на 3%

В период с января по июль текущего года число граждан Азербайджана, выехавших за границу, составило 1 млн 188,9 тыс. человек, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 40,6% граждан страны посетили Турцию, 15,7% - Россию, 11,2% - Грузию, 8,9% - Иран, 23,6% - другие страны. 64,7% выехавших за рубеж составили мужчины, 35,3% - женщины.

По сравнению с прошлым годом число выехавших в Иран увеличилось на 0,8%, в Грузию - на 25,9%, в Турцию - на 4,2%, а в Россию - на 28,5%.

69,8% граждан Азербайджана воспользовались воздушным транспортом, 28,2% - железнодорожным и автомобильным, а 2% - морским транспортом.