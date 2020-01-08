Туроператоры предупреждают о подорожании авиабилетов из-за эскалации на Ближнем Востоке

Необходимость облета воздушного пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов приведут к увеличению расходов на топлива, и, как следствие, росту цен авиабилеты.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", об этом сообщила пресс-секретарь Российского Союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Ранее Росавиации рекомендовала российским авиакомпаниям изменить маршруты подобным образом из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Пока нет смысла нагнетать ситуацию, однако Росавиация уже выпустила рекомендации российским авиакомпаниям облетать воздушное пространство Ирана и отменить рейсы в эту страну, что означает сокращение количества рейсов в регион Персидского залива... Кроме того это приведёт к увеличению продолжительности авиамаршрутов и расхода топлива. Все это говорит о том, что вырастут и цены на билеты»,— сказала Тюрина.

Вместе с тем, российские авиакомпании уже готовят обходные маршруты. Так, альтернативные маршруты уже разработали в в «Аэрофлоте», «России» и «Победе». Готовность облетать Иран и Ирак также подтвердили в S7, «Уральских авиалиниях» и Azur Air.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась из-за ирано-американского конфликта. Вашингтон в ночь на 3 января нанес авиаудар по авиабазе в Ираке, в результате чего погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Иран в ответ сначала сократил обязательства по ядерной сделке 5 января, 7 января парламент государства принял законопроект, согласно которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями. Сегодня Тегеран атаковал военные объекты коалиционных сил США в Ираке.

Также сегодня утром произошло крушение самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Лайнер должен был лететь из Тегерана в Киев, однако он разбился через несколько минут после взлета. На борту находилось 176 человек, все погибли.

В качестве предварительной версии крушения была названа «техническая неисправность». Представитель Министерства дорог и городского развития Ирана Кассима Низами заявил, что попадание ракеты в воздушное судно исключено, и речь идет о возгорании в двигателе и «неудачной попытке пилота взять лайнер под контроль».