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Turkish Airlines изменила правила обмена и возврата авиабилетов

Turkish Airlines изменила правила обмена и возврата авиабилетов Пассажир сможет без доплат сменить дату вылета на рейсы до 20 марта 2021 года с сохранением маршрута или изменением маршрута в тот же регион IATA
Туризм
28 декабря 2020 г. 14:56
Turkish Airlines изменила правила обмена и возврата авиабилетов

Авиакомпания Turkish Airlines изменила правила обмена и возврата авиабилетов из-за решения властей Турции по тестированию на коронавирус вылетающих в страну пассажиров.

Как передает Report со ссылкой на avianews.com, об этом сообщили в авиакомпании.

Новые требования предусматривают, что путешественников старше 6 лет пустят в самолет только при наличии ПЦР-теста. На момент прилета в Турцию срок действия справки не должен превысить 72 часа,

Наличие медицинского документа будут проверять сотрудники авиакомпании перед вылетом в Турцию. Если пассажиру откажут в вылете из-за отсутствия справки, или документ будет недействительным, ему предложат опцию обмена или возврата.

Пассажир сможет без доплат сменить дату вылета на рейсы до 20 марта 2021 года с сохранением маршрута или изменением маршрута в тот же регион IATA. Например, Северная Америка является одним регионом, и пассажир может изменить маршрут с Киева-Нью-Йорк на Киев-Бостон или Киев-Торонто.

Также можно отказаться от перелета и получить ваучер номиналом 115% от стоимости авиабилета. Ваучер можно использовать в офисах Turkish Airlines для новых бронирований. Если цена нового билета меньше номинала ваучера, пассажир получит новый ваучер на сумму разницы.

Третья опция позволяет отказаться от перелета и конвертировать билет в мили по курсу 1 евро - 100 миль в программе лояльности Miles & Smiles. Мили можно использовать для оформления билетов или повышения класса обслуживания.

Льготная политика по обмену или возврату также распространяется на пассажиров, которые получили положительный результат теста на коронавирус, и контактных лиц.

Таким путешественникам не нужно ехать в аэропорт. Для переоформления билета или его сдачи необходимо обратиться в авиакомпанию по телефону, электронной почте или через форму обратной связи на сайте Turkish Airlines.

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