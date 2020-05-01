Туризм в Турции будет возрождаться в несколько этапов

В Турции составили график выхода из карантина, связанного с пандемией коронавируса, согласно которому оживление туристической деятельности запланировано на конец мая.

Как передает Report, об этом сообщает АТОР.

мая при соблюдении определенных правил заработают рынки, парикмахерские и торговые центры.На втором этапе, который стартуетмая и продлится доавгуста, запланировано постепенное снятие ограничений на междугородние и международные поездки, открытие отелей.Разрешение открыться получат только удаленные от туристических центров отели, у которых будут "сертификаты здоровья". Например, как пояснили турецкие эксперты, в Анталье могут заработать гостиницы в таких курортных поселках, как Белек или Текирова.В них не будет "шведского стола", обязательными станут правила социального дистанцирования, а персонал должен быть подготовлен к новой эпидемиологической реальности.Третий этап начинается ссентября и продолжится до конца года. В этот период откроются школы, и все секторы экономики, включая туризм, будут работать без всяких ограничений.Четвертый этап начнетсяянварягода и на этой стадии турецкие власти ожидают появление вакцины против коронавируса и рассчитывают на доступность этого препарата. Если вирус к этому времени исчезнет или вакцина появится раньше, то потребность в четвертом этапе отпадет.