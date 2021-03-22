О нас
Report Georgia
Аудио новости

Туристы назвали страны с самыми дружелюбными местными жителями

Туристы назвали страны с самыми дружелюбными местными жителями Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах и странах живут самые дружелюбные местные жители
Туризм
22 марта 2021 г. 18:00
Туристы назвали страны с самыми дружелюбными местными жителями

Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах и странах живут самые дружелюбные местные жители. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 2 436 пользователей и выяснили, что самое благоприятное впечатление на туристов произвели итальянцы – так ответили 13 процентов.

Гостеприимство грузин отметили 11,5 процента респондентов, а восемь процентов запомнили доброжелательность турков.

Примерно по четыре процента опрошенных назвали Испанию, Германию и Грецию местами, с самыми приятными местными жителями.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

Один день в Физули и Ходжавенде
ФотоОдин день в Физули и Ходжавенде
21 марта 2021 г. 10:09
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
Пашинян заявил о необходимости открытия коммуникаций с Азербайджаном
20 марта 2021 г. 16:13
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
Эрдоган утвердил меморандум о стратегическом партнерстве с Азербайджаном 
20 марта 2021 г. 14:08
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
Президент о боях в Шуше: Мы сражались с легким оружием, пистолетами, штык-ножами
20 марта 2021 г. 10:30
Президент Азербайджана обратился к народу
ФотоПрезидент Азербайджана обратился к народу
20 марта 2021 г. 10:08
Президент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
ФотоПрезидент Ильхам Алиев зажег костер по случаю Новруза на Джыдыр-дюзю в Шуше
20 марта 2021 г. 09:47
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
ВидеоМехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
20 марта 2021 г. 09:40
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
В Азербайджане в праздничные дни общественный транспорт не будет работать
19 марта 2021 г. 15:57
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
Наказан директор школы-интерната, в котором избит ученик
19 марта 2021 г. 15:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi