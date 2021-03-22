Туристы назвали страны с самыми дружелюбными местными жителями

Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах и странах живут самые дружелюбные местные жители

Путешественники, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, в каких городах и странах живут самые дружелюбные местные жители. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 2 436 пользователей и выяснили, что самое благоприятное впечатление на туристов произвели итальянцы – так ответили 13 процентов.

Гостеприимство грузин отметили 11,5 процента респондентов, а восемь процентов запомнили доброжелательность турков.

Примерно по четыре процента опрошенных назвали Испанию, Германию и Грецию местами, с самыми приятными местными жителями.