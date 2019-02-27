Туристы из Азербайджана меньше всех потратились в Грузии за последние два года

Тбилиси. 27 февраля. REPORT.AZ/ Граждане Азербайджана потратились меньше всех в Грузии в прошлом году.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в исследовании Национальной администрации туризма Грузии.

Согласно документу, туристы из Азербайджана потратили в среднем по 385 лари (143 доллара) в стране, что на 20 лари меньше, чем в 2017 году. Таким образом, азербайджанские туристы сохранили звание самых экономных в Грузии.

Больше всего в прошлом году потратились в соседней стране российские туристы (1 326 лари / 492 доллара). Расходы приезжих из Турции и Армении составила соответственно 923 лари (343 доллара) и 640 лари (237 долларов).

Общие расходы иностранцев, посетивших Грузию, за отчетный период составили 7,9 млрд лари (около 3 млрд долларов). За одну поездку туристы тратили в среднем 1 099 лари (408 долларов). В структуре расходов 28,6% пришлось на еду и напитки, 23,4% - размещение, 18,1% - культуру и развлечение, 13,6% - покупки, 7,1% - транспорт, 9,2% - прочие услуги.

В прошлом году 95,6% азербайджанских туристов посетили Грузию повторно, 4,4% - впервые. Средняя продолжительность визита составила 2,5 дня.

Самыми популярными туристическими направлениями для туристов стали Тбилиси (57%) и Батуми (51%).

В прошлом году Грузию посетило 1 424 610 туристов из Азербайджана, что на 9,5% больше по сравнению с прошлым годом.