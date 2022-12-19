Туристский взнос с 2023 года будут платить иностранцы в Алматы

В Алматы с иностранцев планируется взимать туристический взнос с 2023 года.

В Алматы с иностранцев планируется взимать туристический взнос с 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на inbusiness.kz, об этом говорится в проекте решения городского маслихата "Об утверждении ставок туристского взноса для иностранцев в городе Алматы".

"Утвердить ставки туристского взноса для иностранцев в городе Алматы в местах размещения туристов с 1 января 2023 года в 5% от стоимости пребывания", –отмечается в проекте решения.

Расчет ставок туристского взноса для иностранцев проводится на основе актуальных статистических данных прошлого года.

По официальной статистике, во II квартале 2021 года в Алматы в местах размещения по въездному туризму обслужено 54 238 человек, а во II квартале 2022 года - 151 467 человек - рост составил более 179%.

Правила уплаты туристского взноса для иностранцев предусматривают, что в случае увеличения количества иностранных туристов в местах размещения туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого календарного года применяются следующие ставки туристского взноса для иностранцев: до 5% - в размере 1% от стоимости пребывания; от 5 до 10% - в размере 2% от стоимости пребывания; от 10 до 15% - в размере 3% от стоимости пребывания; от 15 до 20% - в размере 4% от стоимости пребывания; от 20% и выше - в размере 5% от стоимости пребывания.

Обсуждение проекта решения продлится до 30 декабря 2022 года.