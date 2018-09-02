Туристов оштрафовали на 900 за украденные с пляжей Сардинии камни

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Супружеская пара пыталась вывезти в качестве сувенира камни с пляжей Сардинии в автомобиле.

Как передает Report, об этом сообщает «Италия по-русски».

Полиция задержала туристов из Рима в порту Ольбии на борту парома, отправляющегося в Чивитавеккья, 30 августа. Пакеты с похищенными камнями были спрятаны между сиденьями автомобиля.

Изъятое передали в Морское управление для возврата на пляжи, а супругов оштрафовали на €900.