Посол: Туристический сектор занимает особое место в азербайджано-малазийских отношениях

Представители 220 малазийских туристических компаний продолжают визиты в Азербайджан при инициативе и поддержке посольства Азербайджана в Малайзии, а также малазийской компании GM Travel House.

Об этом сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Малайзии.

Первая из пяти групп по 44 человека прибыла в Азербайджан 10 ноября, визит последней группы запланирован на 15-18 декабря.

Визит носит цель ознакомиться с туристическим потенциалом страны, включая культурные и исторические достопримечательности, национальную кухню, экотуризм, гостиничные возможности, транспортную инфраструктуру.

Посол Азербайджана в Малайзии Галей Аллахвердиев заявил, что туристический сектор занимает особое место в азербайджано-малазийских отношениях, а Азербайджан является новым и привлекательным направлением для малазийских туристов.