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Туристический реестр в Азербайджане запустят в середине 2020 года

​Туристический реестр в Азербайджане запустят в середине 2020 года

Правила функционирования туристического реестра в Азербайджане представлены соответствующим государственным органам.

Как сообщает Report, об этом рассказал глава аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов на Азербайджанском туристическом саммите - 2019 в Баку.

"Туристический реестр будет запущен в середине следующего года. В реестр будут включены субъекты индустрии туризма", - сказал он.

Представитель агентства отметил, что задачи на 2020 год - упрощение визовых процедур и реконструкция инфраструктуры на пограничных пунктах пропуска.

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