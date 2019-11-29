​Туристический реестр в Азербайджане запустят в середине 2020 года

Правила функционирования туристического реестра в Азербайджане представлены соответствующим государственным органам.
Как сообщает Report, об этом рассказал глава аппарата Государственного агентства по туризму Кенан Гасымов на Азербайджанском туристическом саммите - 2019 в Баку.
"Туристический реестр будет запущен в середине следующего года. В реестр будут включены субъекты индустрии туризма", - сказал он.
Представитель агентства отметил, что задачи на 2020 год - упрощение визовых процедур и реконструкция инфраструктуры на пограничных пунктах пропуска.
Aynur BayramovaАвтор новости