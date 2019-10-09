Туристический потенциал Азербайджана представлен на выставке в Пакистане

Государственное агентство по туризму Азербайджана организовало визит 14 туристических компаний из страны на выставку Pakistan Travel Mart в Карачи, Пакистан.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве по туризму.

На выставке посетителям был представлен туристический потенциал Азербайджана, туристические маршруты, гостиницы, национальная кухня и пр.

В рамках выставки были проведены встречи в формате B2B (Business-to-Business) с пакистанскими туристическими компаниями, а также был проведен взаимный обмен мнениями о двустороннем сотрудничестве.

Выставка Pakistan Travel Mart продлится до 10 октября. С 2017 года на ежегодной выставке принимают участие более 450 туристических компаний из почти 20 стран мира, число посетителей выставки превышает 25 тыс. человек.

В январе-сентябре 2019 года Азербайджан посетило 33 тыс. пакистанских туристов, что на 11,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.