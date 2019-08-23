Туристический потенциал Азербайджана будет пропагандироваться в трех крупных городах Китая

Бюро по туризму Азербайджана с 16 по 22 сентября проведет ряд презентаций в городах Пекин, Шанхай и Гуанчжоу Китайской Народной Республики.

Об этом Report сообщил в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

На мероприятии под названием "Azerbaijan-China Roadshow on Travel Trade" примут участие 12 туристических компаний из Азербайджана и около 100 из Китая.

Среди организаций, специализированных по разным направлениям туризма, состоятся встречи в формате B2B (от бизнеса к бизнесу).

Во время двусторонних встреч оценят возможности сотрудничества и произведут обмен мнениями для будущего партнёрства.