Туристический сектор Турции успешно восстанавливается

Туристический сезон в прибрежных курортных районах Турции удлиняется, также наблюдается оживление в сфере конгрессно-выставочной деятельности и спортивного туризма.

Туристический сезон в прибрежных курортных районах Турции удлиняется, также наблюдается оживление в сфере конгрессно-выставочной деятельности и спортивного туризма.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил глава Федерации отельеров Турции (TUROFED) Сурури Чорабатыр.

Благодаря возобновлению путешествий и программе сертификации "Безопасный туризм" Турция продолжает принимать местных и зарубежных туристов.

В прибрежных курортных районах Турции удлиняется летний туристический сезон, тогда как в зимний период наблюдается оживление в сфере лыжного и термального туризма во внутренних регионах страны.

Нынешний туристический сезон проходит гораздо лучше предыдущего, а в 2022 году Турция рассчитывает принять еще больше туристов.

Министерство культуры и туризма Турции и частный сектор прилагают все усилия для того, чтобы достичь показателей 2019 года.

По словам главы TÜROFED Чорабатыра, в нынешнем году туристический сезон прошел лучше по сравнению с прошлым годом, в частности благодаря расширению масштабов вакцинации.

"Если в прошлом году были отели, которые не смогли возобновить работу из-за пандемии, то в нынешнем году туристические объекты оставались открытыми", - отметил Чорабатыр.

При этом глава TÜROFED привлек внимание к туристической деятельности каждого региона Турции, особо выделив Средиземноморский и Эгейский регионы.

"Хорошие показатели наблюдались и в Мраморноморском регионе, пока там не вспыхнули пожары. Также хороших показателей добились Каппадокия и Денизли. Хороший уровень заполняемости продемонстрировали фешенебельные отели Стамбула, в частности в промышленных районах мегаполиса. Ожидаем, что в предстоящий зимний период повысится спрос на горнолыжные и термальные курорты", - сказал Чорабатыр.

По его словам, представители туристического сектора не сравнивают показатели нынешнего туристического сезона с другими периодами, так как сосредоточили все свое внимание на последующих годах.

Вопреки пандемии Турция смогла добиться хороших показателей в сфере туризма, подчеркнул глава TUROFED.

"В то время, когда туристическая индустрия в мире была парализована, Турция продолжила делать все возможное для поддержания туристической сферы, будь то программа сертификации "Безопасный туризм", Агентство по развитию туризма либо другие усилия представителей сектора. В случае уменьшения заболеваемости коронавирусом и увеличения количества вакцинированных, предполагаем, что нас ожидает очень хороший сезон в 2022 году", - отметил глава TUROFED.