Турсектор Азербайджана в преддверии новогодних праздников: праздничные кампании и цены в регионах

Ежегодно в преддверии Нового года в туристической сфере Азербайджана наблюдается оживление. Местные туристы планируют поездки так, чтобы провести праздничные дни в регионах, иностранцы покупают турпакеты, для посещения нашей страны.

Ежегодно в преддверии Нового года в туристической сфере Азербайджана наблюдается оживление. Местные туристы планируют поездки так, чтобы провести праздничные дни в регионах, иностранцы покупают турпакеты, для посещения нашей страны.

Председатель правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, а также исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди рассказал Report о ситуации в стране в сфере туризма в преддверии новогодних праздников в этом году.

Число туристов, путешествующих внутри страны, растет с каждым годом

"В преддверии праздника в стране оживляется туристическая деятельность. Однако в этом году новых предложений на внутреннем рынке туризма по сравнению с прошлым годом не наблюдается. При этом число внутренних туристов растет из года в год. Это объясняется такими факторами, как закрытие наших сухопутных границ с соседними странами, рост мировых туристических рынков и другие", - сказал он.

Необходимо поддерживать местный бизнес

Дюбенди отметил, что местные туристические компании также жалуются на цены, которые им предлагают отели.

"Очень часто утверждают, что booking.com и другие сайты предлагают отели по более низким ценам. Иногда туристические компании дают иностранным туристическим компаниям, цены на отели ниже, чем цены, предлагаемые местным туристическим компаниям. Мы должны защищать интересы местного бизнеса. Думаю, что мы должны более серьезно заниматься укреплением туристической деятельности, потенциала местных туристических компаний. Это может быть достигнуто с помощью брендинга, обучения, тренингов, специализированных кредитов, субсидий, налоговых льгот и других социально-экономических инструментов", - сказал он.

Глава ассоциации считает, что в целом туристическая индустрия сейчас проходит процесс восстановления после пандемии.

"По въездному туризму наблюдается высокая динамика роста по сравнению с прошлым годом", - добавил Дюбенди.

Эксперт в сфере туризма Рахман Гулиев сказал, что закрытие сухопутных границ Азербайджана приводит к тому, что местные туристы все больше отправляются в регионы.

Цены на отели в стране приемлемые

По словам Гулиева, строительство дополнительных отелей в последние годы в Азербайджане также в определенной степени устранило трудности в сфере размещения. Он отметил, что в Губа-Гусарском районе стоимость пятизвездочных отелей колеблется в пределах 150-250 манатов на человека, четырехзвездочных - 80-150 манатов, трехзвездочных - 40-80 манатов. В регионе Загатала – Гах - Балакен стоимость одноместного номера в пятизвездочных отелях составляет 150-200 манатов, в четырехзвездочных - 50-100 манатов, в трехзвездочных - 40-60 манатов.

По словам эксперта, в отелях направления Исмаиллы – Габала - Шамахы рост цен по сравнению с другими регионами несколько выше: "Здесь стоимость номера на одного человека в пятизвездочных отелях составляет 200-300 манатов, в четырехзвездочных - 100-200 манатов, в трехзвездочных - 70-100 манатов. Эти цены также включают завтрак. Кроме того, некоторые отели продают новогодние пакеты. Стоимость этих пакетов составляет 1 250 манатов на человека. В стоимость входит ужин в новогоднюю ночь и завтрак на три дня. В отелях Габалы, Исмаиллы, Шамахы эта цена составляет 1 400-1 450 манатов".