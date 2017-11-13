Туристический сектор Азербайджана в ближайшие годы увеличится более чем на 6%

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ в Азербайджане прогнозируется рост туристического сектора на 6,6% в 2018 году и более чем на 6% в ближайшие 3 года.

Как сообщает Report, об этом заявила замминистра экономики Севиндж Гасанова в ходе обсуждения законопроекта о государственном бюджете на 2018 год на совместном заседании парламентских комитетов по правовой политике и государственному строительству, правам человека, молодежи и спорту, региональным вопросам и культуре.

Она также отметила, что ожидается рост сектора ИКТ на 5,1% в следующем году и более чем на 6% в последующие годы.

По словам замминистра, в следующем году в экономику прогнозируются инвестиции в объеме 15,9 млн манатов.

Систематические меры по улучшению бизнес-среды в стране будут продолжены, добавила С. Гасанова.