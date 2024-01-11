Туристический сектор Азербайджана поддержал кандидатуру Ильхама Алиева на выборах

Представители туристического сектора Азербайджана приняли совместное заявление в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Представители туристического сектора Азербайджана приняли совместное заявление в поддержку кандидатуры Ильхама Алиева на предстоящих президентских выборах.

Как передает Report , заявление зачитал председатель правления Общественного союза "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" (ATAA) Гёйдениз Гахраманов на Форуме субъектов туристической индустрии в Баку.

В заявлении выражена поддержка политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым.

"Благодаря решимости, политической воле, дальновидности и независимому политическому курсу президента Ильхама Алиева за последние 20 лет достигнуты большие успехи, которые привели к коренным изменениям в туристической отрасли Азербайджана", - говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что принятые меры привели к развитию воздушной, автомобильной и железнодорожной инфраструктуры страны. Это, в свою очередь, стимулировало рост инвестиций в современный гостиничный и туристический бизнес.

"Единая позиция и мнение всех ассоциаций, специализирующихся в сфере туризма, заключаются в том, что политика президента Ильхама Алиева должна продолжаться. Ильхам Алиев – победоносный лидер народа-победителя!", - говорится в заявлении.