Туристический поток в Азербайджан вырос более чем вдвое

В январе-марте текущего года Азербайджан посетили 246,2 тыс. человек из 149 стран, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-марте текущего года Азербайджан посетили 246,2 тыс. человек из 149 стран, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную пограничную службу.

По информации, 27,4% посетителей было из России, 24,7% - из Турции, 14,4% - из Ирана, 5,8% - из Грузии, 3,4% из Украины, по 3,1% - из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ), 2% - из Пакистана, 1,6% - из Кувейта, 1,3% - из Казахстана, по 1,2% - из Индии и Великобритании, по 0,8% - из Германии и Омана, по 0,7% - из Беларуси и США, по 0,6% - из Израиля и Узбекистана, 6,6% - граждане других стран. Среди прибывших 79,7% составили мужчины, 20,3% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших из Омана увеличилось в 649 раз, из Саудовской Аравии - в 168,5 раза, из Кувейта - в 167,1 раза, из Бахрейна - в 50,4 раза, из ОАЭ - в 47,7 раза, из Пакистана - в 29,5 раза, из Индии - в 11 раз, из Израиля - в 6,3 раза, из США - в 5,6 раза, из Казахстана - в 3,6 раза, из Франции - в 3,5 раза, из Украины - в 3 раза, из Великобритании - в 2,2 раза, из Ирана - в 1,9 раза, из Турции - в 1,9 раза, из России - в 1,7 раза, из Грузии - на 14,9%.

По сравнению с январем-мартом 2021 года число прибывших из стран Персидского залива выросло в 3 раза, до 58,3 тыс. человек, из стран-членов Европейского Союза - в 2,5 раза, до 10,9 тыс. человек, из стран СНГ - в 1,8 раза, до 84,3 тыс. человек.

54% прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались воздушным, 44,2% - железнодорожным и автомобильным, 1,8% - морским транспортом.