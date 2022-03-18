Туристический поток в Азербайджан вырос более чем в 2 раза

За январь-февраль текущего года Азербайджан посетили 150,4 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 138 стран, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За январь-февраль текущего года Азербайджан посетили 150,4 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 138 стран, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Госкомстате.

Из них 33,1% прибывших - из России, 24,3 % - Турции, 13,1 % - Ирана, 5,8 % - Грузии, 3,4 % - Саудовской Аравии, 2,6 % - Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), 2,1 % - Украины, 1,9 % - Кувейта, 1,2% - Великобритании, 1,1% - Казахстана, по 0,9% - Индии и Омана, по 0,7% - Германии и Пакистана, 0,6% - США, по 0,5% - Беларуси и Израиля, 6,6% - граждане других стран.

81,0% посетителей составили мужчины, 19% - женщины.

За последний год число прибывших из Омана увеличилось в 658 раз, Саудовской Аравии - в 460,7 раза, Кувейта - в 200,6 раза, ОАЭ - в 54,2 раза, Бахрейна - в 36,3 раза, Израиля - в 11 раз, Пакистана - в 9,7 раза, Индии - в 9,2 раза, США - в 4,3 раза, Франции - в 3,5 раза, Казахстана - в 3,1 раза, России - в 2 раза, Великобритании - в 1,8 раза, Украины - в 1,8 раза, из Турции - в 1,8 раза, из Грузии - в 1,2 раза. Кроме того, число прибывших из стран Персидского залива увеличилось в 3,1 раза, до 33,9 тыс. человек, из стран СНГ - в 2 раза, до 56,7 тыс. человек, из стран-членов Европейского Союза - в 2,3 раза, до 6,5 тыс. человек.

43,3% прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались железнодорожным и автомобильным транспортом, 54,8% - воздушным, 1,9% - морским.