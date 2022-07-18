Туристический поток в Азербайджан вырос более чем вдвое

В январе-июне текущего года Азербайджан посетили 638,6 тыс. человек из 166 стран, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-июне текущего года Азербайджан посетили 638,6 тыс. человек из 166 стран, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 25% посетителей было из России, 23,8% - из Турции, 13% - из Ирана, 5,2% - из Грузии, 4,6% - из Саудовской Аравии, 2,8% - из Пакистана, по 2,4% - Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) и Индии, 2,3% - из Украины, 1,8% - из Казахстана, по 1,3% - из Кувейта и Великобритании, 14,1% - граждане других стран. Среди прибывших 78,3% составили мужчины, 21,7% - женщины.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число прибывших из Омана увеличилось в 751,9 раза, из Саудовской Аравии – 252,7 раза, из Кувейта - 147,3 раза, из Бахрейна – 57,4 раза, из Пакистана - 51 раз, из ОАЭ - 41,7 раза, из Индии - 32,1 раза, из Израиля - 9,9 раза, из США - 5,9 раза, из Казахстана - 5,5 раза, из Германии – 3,4 раза, из Франции - 2,8 раза, из Великобритании - 2,1 раза, из Турции – 2,0 раза, из Ирана - в 1,9 раза, из Украины - в 1,9 раза, из России - в 1,6 раза, из Грузии - на 21,9%.

По сравнению с январем-июнем 2021 года число прибывших из стран Персидского залива выросло в 3,2 раза до 147,3 тыс. человек, из стран-членов Европейского Союза - в 2,7 раза до 33,3 тыс. человек, из стран СНГ - в 1,8 раза до 205 тыс. человек.

56,6% прибывших в нашу страну иностранцев и лиц без гражданства воспользовались воздушным, 41,7% - железнодорожным и автомобильным, 1,7% - морским транспортом.