Турпоток из Азербайджана вырос почти в 2 раза

Общее число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-октябре текущего года, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 215,5 тыс. человек.

Общее число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-октябре текущего года, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 215,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период количество поездок в Иран увеличилось в 2,8 раза, в Грузию - в 1,7 раза, в Турцию - в 1,6 раза, а в Россию - на 15,9%. Так, 46,7% выезжающих посетили Турцию, 17,9% - Россию, 11% - Иран, 8,7% - Грузию, 15,7% - другие страны.

Среду туристов 64,3% были мужчинами, а еще 35,7% - женщинами.