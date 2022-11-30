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Турпоток из Азербайджана вырос почти в 2 раза

Турпоток из Азербайджана вырос почти в 2 раза Общее число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-октябре текущего года, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 215,5 тыс. человек.
Туризм
30 ноября 2022 г. 12:15
Турпоток из Азербайджана вырос почти в 2 раза

Общее число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе-октябре текущего года, увеличилось в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1 215,5 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период количество поездок в Иран увеличилось в 2,8 раза, в Грузию - в 1,7 раза, в Турцию - в 1,6 раза, а в Россию - на 15,9%. Так, 46,7% выезжающих посетили Турцию, 17,9% - Россию, 11% - Иран, 8,7% - Грузию, 15,7% - другие страны.

Среду туристов 64,3% были мужчинами, а еще 35,7% - женщинами.

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Версия на английском языке Flow of tourists from Azerbaijan almost doubles
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan turist axını 2 dəfəyə yaxın artıb

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