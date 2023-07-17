Туристический поток из Азербайджана вырос на 16%

В первом полугодии этого года число граждан страны, выезжающих из Азербайджана за границу, увеличилось на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 791,7 тыс. человек.

В первом полугодии этого года число граждан страны, выезжающих из Азербайджана за границу, увеличилось на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 791,7 тыс. человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно информации, за последний год число граждан Азербайджана, выезжающих в Россию, увеличилось в 1,8 раза, в Грузию - на 34,5%, в Иран сократилось на 31,0%, в Турцию - на 1,9%.

По данным, 40,2% граждан страны посетили Турцию, 23,9% - Российскую Федерацию, 9,4% - Грузию, 7,9% - Иран, 18,6% - другие страны. Мужчины составляли 68,3% выезжающих, женщины - 31,7%.

67,3% граждан Азербайджанской Республики, посещающих зарубежные страны, воспользовались воздушным транспортом, 29,9% - железнодорожным и автомобильным, а 2,8% - морским.