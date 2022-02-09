Туристический потенциал Карабаха представлен на выставке EMİTT 2022 в Турции

Туристический потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, Зангезурский коридор и возможности этого коридора представлены в Стамбуле на одной из крупнейших туристических выставок в мире EMITT 2022 - "Международной выставке туризма и путеш

Туристический потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, Зангезурский коридор и его возможности представлены в Стамбуле на четвертой по величине туристической выставке в мире EMITT 2022 - "Международной выставке туризма и путешествий Восточного Средиземноморья".

Как передает турецкое бюро Report, на 25-й по счету международной выставке нашу страну представляют Государственное агентство по туризму и Азербайджанское бюро по туризму. На национальном стенде представлены пять азербайджанских туристических компаний, одна группа отелей и ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

В рамках выставки, которая продлится до 12 февраля, запланированы встречи в формате B2B (от бизнеса к бизнесу) с ведущими турецкими туристическими компаниями и представителями других зарубежных стран, а также встречи с агентами по маркетингу и PR, госструктурами и организациями.

Будут обсуждаться вопросы сотрудничества, продвижения туристического потенциала, а также представлены азербайджанские туристические продукты, такие как экотуризм, кемпинг, винный и гастрономический туризм, возможности зимнего туризма.

В 2020 году на EMITT были представлены 842 компании из 103 стран мира, ее посетили более 44 тысяч человек.