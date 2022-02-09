О нас
Report Georgia
Аудио новости

Туристический потенциал Карабаха представлен на выставке EMİTT 2022 в Турции

Туристический потенциал Карабаха представлен на выставке EMİTT 2022 в Турции Туристический потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, Зангезурский коридор и возможности этого коридора представлены в Стамбуле на одной из крупнейших туристических выставок в мире EMITT 2022 - "Международной выставке туризма и путеш
Туризм
9 февраля 2022 г. 13:09
Туристический потенциал Карабаха представлен на выставке EMİTT 2022 в Турции

Туристический потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, Зангезурский коридор и его возможности представлены в Стамбуле на четвертой по величине туристической выставке в мире EMITT 2022 - "Международной выставке туризма и путешествий Восточного Средиземноморья".

Как передает турецкое бюро Report, на 25-й по счету международной выставке нашу страну представляют Государственное агентство по туризму и Азербайджанское бюро по туризму. На национальном стенде представлены пять азербайджанских туристических компаний, одна группа отелей и ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

В рамках выставки, которая продлится до 12 февраля, запланированы встречи в формате B2B (от бизнеса к бизнесу) с ведущими турецкими туристическими компаниями и представителями других зарубежных стран, а также встречи с агентами по маркетингу и PR, госструктурами и организациями.

Будут обсуждаться вопросы сотрудничества, продвижения туристического потенциала, а также представлены азербайджанские туристические продукты, такие как экотуризм, кемпинг, винный и гастрономический туризм, возможности зимнего туризма.

В 2020 году на EMITT были представлены 842 компании из 103 стран мира, ее посетили более 44 тысяч человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağın turizm potensialı Türkiyədə "EMİTT 2022" sərgisində təbliğ olunur

Другие новости из категории

Азербайджан примет участие в туристической выставке в Турции
Азербайджан примет участие в туристической выставке в Турции
8 февраля 2022 г. 09:58
Грузинские авиалинии опровергли информацию о банкротстве
"Грузинские авиалинии" опровергли информацию о банкротстве
7 февраля 2022 г. 18:39
Австралия откроет границы для иностранных туристов
Австралия откроет границы для иностранных туристов
7 февраля 2022 г. 08:09
Министр: Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии
Министр: Азербайджан является перспективным туристическим рынком для Болгарии
3 февраля 2022 г. 11:13
Количество посетивших Грузию значительно выросло 
Количество посетивших Грузию значительно выросло 
3 февраля 2022 г. 10:13
Доходы Турции от туризма выросли более чем в два раза
Доходы Турции от туризма выросли более чем в два раза
31 января 2022 г. 15:09
Агентство: Развитие аграрного туризма – одна из наших целей
Агентство: Развитие аграрного туризма – одна из наших целей
27 января 2022 г. 13:45
Названы особенности туристических маршрутов Азербайджан-Грузия
Названы особенности туристических маршрутов Азербайджан-Грузия
27 января 2022 г. 13:22
ААКР: Мы продолжим сотрудничество по развитию агротуризма
ААКР: Мы продолжим сотрудничество по развитию агротуризма
27 января 2022 г. 12:07
Национальная администрация туризма Грузии: Мы намерены активизировать сотрудничество с Азербайджаном
Национальная администрация туризма Грузии: Мы намерены активизировать сотрудничество с Азербайджаном
26 января 2022 г. 22:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi