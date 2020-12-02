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Туристический потенциал Карабаха представлен на саммите Uzakrota Online 2020

Туристический потенциал Карабаха представлен на саммите Uzakrota Online 2020 Uzakrota Travel Summit – международная выставка, объединяющая туристические агентства, авиакомпании, отели, действующие в туристической отрасли стартапы и представителей туристической индустрии
Туризм
2 декабря 2020 г. 16:25
Туристический потенциал Карабаха представлен на саммите Uzakrota Online 2020

1 декабря, выступая на туристическом саммите Uzakrota Online 2020 – одном из крупнейших туристических мероприятий Турции, главный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмид проинформировал о Карабахе, его туристических возможностях и перспективах развития туризма в этом регионе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на бюро.

Он сказал, что презентация Карабахского региона как новой туристической дестинации в дальнейших планах состоится после процесса обеспечения безопасности и создания инфраструктуры на территории.

Как сообщили в Государственном агентстве по туризму, выступавший на панели "Роль интернета в дестинационном маркетинге" в качестве спикера, Флориан Зенгстшмид рассказал о превосходстве интернета и цифровых инструментов в маркетинге дестинаций во время пандемии COVID-19, применении инновационных стратегий в туристической индустрии, а также о важности факторов безопасности и устойчивости дестинаций для привлечения туристов. Подчеркнув значение сотрудничества между Турцией и Азербайджаном в сфере туризма, Ф.Зенгстшмид сказал, что интерес турецких туристов к Азербайджану растет. Главный исполнительный директор также проинформировал о проектах, реализованных в Азербайджане во время пандемии, в том числе об онлайн тренинговой платформе Azerbaijan 101, Центре обучения и сертификации туризма, кампании по внутреннему туризму "Приключение близко".

Директор Бюро азербайджанских конгрессов Севда Алиева выступила на конференции, посвященной деловому туризму в рамках выставки на тему "Влияние развития деловых мероприятий на общество посредством местных инноваций". В своей презентации она рассказала об основных факторах, необходимых для развития индустрии деловых мероприятий, в том числе о повышении уровня образования, создании возможностей для сотрудничества и объединения для представителей индустрии, преимуществах государственной поддержки промышленного развития.

Отметив, что деловые мероприятия, конференции и выставки приносят пользу обществу не только в финансовом, но и в академическом и экономическом плане, Севда Алиева рассказала об Альянсе индустрии деловых мероприятий и Программе послов, учрежденной Конгресс-бюро Азербайджана, гибридных мероприятиях во время пандемии, а также предстоящих международных мероприятиях в Азербайджане.

Uzakrota Travel Summit – международная выставка, объединяющая туристические агентства, авиакомпании, отели, действующие в туристической отрасли стартапы и представителей туристической индустрии. В нынешней онлайн-выставке приняли участие более 100 тысяч специалистов в области туризма и около 300 спикеров из стран СНГ, Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока.

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Версия на английском языке Karabakh's tourism potential presented at Uzakrota Online Summit 2020
Версия на азербайджанском языке Qarabağın turizm potensialı “Uzakrota Online 2020” sammitində tanıdılıb

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