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Туристический потенциал Карабаха представлен на международной выставке

Туристический потенциал Карабаха представлен на международной выставке На азербайджанском стенде впервые представлена информация о туристическом потенциале Карабаха, в том числе города Шуша
Туризм
16 мая 2021 г. 13:32
Туристический потенциал Карабаха представлен на международной выставке
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Сегодня Азербайджан принимает участие в международной туристической выставке Arabian Tourism Market в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Госагентства по туризму Канан Гулузаде.

По его словам, это первое очное участие страны в международной туристической выставке с начала пандемии коронавируса (COVID-19): "До сих пор мы были представлены на выставках только онлайн, на этот раз мы присутствуем здесь. На азербайджанском стенде впервые представлена информация о туристическом потенциале Карабаха, в том числе города Шуша. Участники выставки проявляют к нему большой интерес".

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan launches international awareness about Karabakh's tourism potential
Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağın turizm potensialı ilə bağlı beynəlxalq səviyyədə məlumatlandırma başlayıb

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