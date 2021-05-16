Туристический потенциал Карабаха представлен на международной выставке

На азербайджанском стенде впервые представлена информация о туристическом потенциале Карабаха, в том числе города Шуша

Сегодня Азербайджан принимает участие в международной туристической выставке Arabian Tourism Market в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Госагентства по туризму Канан Гулузаде.

По его словам, это первое очное участие страны в международной туристической выставке с начала пандемии коронавируса (COVID-19): "До сих пор мы были представлены на выставках только онлайн, на этот раз мы присутствуем здесь. На азербайджанском стенде впервые представлена информация о туристическом потенциале Карабаха, в том числе города Шуша. Участники выставки проявляют к нему большой интерес".