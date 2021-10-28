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Туристический потенциал Азербайджана представлен в Турции

Туристический потенциал Азербайджана представлен в Турции 27-28 октября в рамках участия Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму в Туристической выставке в Анталье состоялись встречи в формате B2B (бизнес для бизнеса) с представителями 30 компаний.
Туризм
28 октября 2021 г. 17:07
Туристический потенциал Азербайджана представлен в Турции

27-28 октября в рамках участия Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму в Туристической выставке в Анталье состоялись встречи в формате B2B (бизнес для бизнеса) с представителями 30 компаний.

Об этом Report сообщили в Бюро.

Согласно информации, в ходе встреч с представителями компаний, организующих поездки в Азербайджан или же планирующих осуществлять туры в нашу страну, им была предоставлена информация о туристическом потенциале Азербайджана, в частности, освобожденных от оккупации земель, а также о туристических продуктах, в числе которых лечебный туризм и экотуризм.

Кроме того, были проведены встречи с рядом туристических рекламных и медиа компаний Турции, обсуждены возможности дальнейшего сотрудничества.

В выставке, которая проводится ежегодно с 2019 года, в этом году приняли участие около 25 тысяч участников из 2 разных стран.

В сентябре этого года Азербайджан посетили 20 186 граждан Турции, что на 44,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın turizm potensialı Türkiyədə tanıdılıb

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