Туристический потенциал Азербайджана представлен на мероприятии MICE4U в Москве

Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму представило деловой туристический потенциал страны на мероприятии MICE4U в Москве (РФ).

Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму представило деловой туристический потенциал страны на мероприятии MICE4U в Москве (РФ).

Как передает Report, основная цель участия в мероприятии - демонстрация возможностей Азербайджана на глобальном уровне, установление новых партнерских связей и расширение рекламной деятельности.

На встречах в формате B2B с участием российских специалистов были представлены инфраструктурные возможности Азербайджана для организации деловых мероприятий и туристический потенциал страны в целом.

Отметим, что за январь-август 2024 года Азербайджан посетили 501 417 туристов из России, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.