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Туристический потенциал Азербайджана представлен на мероприятии MICE4U в Москве

Туристический потенциал Азербайджана представлен на мероприятии MICE4U в Москве Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму представило деловой туристический потенциал страны на мероприятии MICE4U в Москве (РФ).
Туризм
11 сентября 2024 г. 16:14
Туристический потенциал Азербайджана представлен на мероприятии MICE4U в Москве

Бюро по туризму Азербайджана при Государственном агентстве по туризму представило деловой туристический потенциал страны на мероприятии MICE4U в Москве (РФ).

Как передает Report, основная цель участия в мероприятии - демонстрация возможностей Азербайджана на глобальном уровне, установление новых партнерских связей и расширение рекламной деятельности.

На встречах в формате B2B с участием российских специалистов были представлены инфраструктурные возможности Азербайджана для организации деловых мероприятий и туристический потенциал страны в целом.

Отметим, что за январь-август 2024 года Азербайджан посетили 501 417 туристов из России, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan’s tourism potential promoted at MICE4U event
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm potensialı “MICE4U” tədbirində tanıdılıb

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