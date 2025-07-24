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Туристический потенциал Азербайджана представлен на "Expo 2025 Osaka"

Туристический потенциал Азербайджана представлен на "Expo 2025 Osaka" Туристический потенциал Азербайджана представлен на "Expo 2025 Osaka"
Туризм
24 июля 2025 г. 12:05
Туристический потенциал Азербайджана представлен на Expo 2025 Osaka

В павильоне Азербайджана на выставке "Expo 2025" в японском Осака представлен туристический потенциал страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Сообщается, что по инициативе Бюро по туризму Азербайджана состоялось сетевое мероприятие с участием 30 ведущих представителей туристической индустрии из Японии и различных стран Азии, а также медиа-мероприятие с участием 30 представителей медиа. На мероприятиях были сделаны презентации о винном наследии Азербайджана и потенциале винного туризма.

В соответствии с концепцией павильона "Семь красавиц", Бюро по туризму Азербайджана разработало интерактивную программу "Семь маршрутов Азербайджана". Программа дает посетителям возможность ближе познакомиться с основными туристическими продуктами Азербайджана, а также с его природой, культурой и историей.

Отметим, что национальный павильон Азербайджана расположен в секции "Connecting Lives" ("Объединяя жизни") выставки "Expo 2025" и охватывает тему "Семь мостов к устойчивому развитию" ("Seven Bridges for Sustainability").

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Версия на азербайджанском языке Фото“Expo 2025 Osaka”da Azərbaycanın turizm potensialı təqdim edilib

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