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    Туристический центр "Шахдаг" объявил летний сезон открытым

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Туристический центр "Шахдаг" объявил летний сезон открытым.

    Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма, центр в летнем сезоне предлагает отдыхающим различные спортивные игры и развлечения для любых возрастных категорий. 

    Парк приключений, Боб-карта, горный велосипед, скандинавская походка, игра по определению направления, прогулка Нордик, пейнтбол, сегвей, зиплайн, тротинет, треккинг, прогулки на лошади и другие развлечения ждут всех желающих. 

    В центре также по субботам и воскресеньям организуются пикники и другие интересные развлечения. 

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