Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Туристический центр "Шахдаг" объявил летний сезон открытым.

Как сообщили Report в министерстве культуры и туризма, центр в летнем сезоне предлагает отдыхающим различные спортивные игры и развлечения для любых возрастных категорий.

Парк приключений, Боб-карта, горный велосипед, скандинавская походка, игра по определению направления, прогулка Нордик, пейнтбол, сегвей, зиплайн, тротинет, треккинг, прогулки на лошади и другие развлечения ждут всех желающих.

В центре также по субботам и воскресеньям организуются пикники и другие интересные развлечения.