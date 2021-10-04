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Туристический бренд Азербайджана продвигается в России

Туристический бренд Азербайджана продвигается в России Азербайджанское бюро туризма при Госагентстве по туризму наладило сотрудничество с российской компанией "Аэроэкспресс".
Туризм
4 октября 2021 г. 15:24
Туристический бренд Азербайджана продвигается в России

Азербайджанское бюро туризма при Госагентстве по туризму наладило сотрудничество с российской компанией "Аэроэкспресс".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

В рамках сотрудничества на поездах "Аэроэкспресс", внутри вагонов, а также в кассовом отделении были размещены лого туристического бренда, и хэштег #ОткройсвойАзербайджан, призывающие пассажиров посетить Азербайджан.

Кроме того, на железнодорожных вокзалах, расположенных на территории международных аэропортов Домодедово и Шереметьево, демонстрируются видеоролики, посвященные туристическому потенциалу Азербайджана. Сотрудничество планируется продолжить в течение 5 месяцев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm brendi Rusiya qatarlarında təbliğ olunur

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