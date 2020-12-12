Туристические возможности Карабаха пропагандируются на международных мероприятиях

На виртуальных встречах был выражен интерес к продуктам лечебного туризма в Азербайджане

9-10 декабря Бюро по туризму Азербайджана (БТА) пропагандировало Карабах и его туристические возможности на виртуальных мероприятиях Travel Meet Asia 2020 с участием стран Южной Азии и Tour Expo Tourism Fair с участием туристических компаний Узбекистана.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, на встречах и вебинарах, проведенных в рамках мероприятий, участникам была предоставлена информация о туристических возможностях Азербайджана, в частности, освобожденных от оккупации территорий.

В роудшоу Travel Meet Asia приняли участие около 300 иностранных туристических организаций и 6 туристических компаний, представляющих Азербайджан. Сотрудники БТА провели онлайн-встречи с более чем 12 компаниями.

На выставке Tour Expo Tourism Fair было представлено около 150 туристических компаний Узбекистана. Всего БТА провело 16 встреч в формате B2B (бизнес для бизнеса).

На виртуальных встречах был выражен интерес к продуктам лечебного туризма в Азербайджане, а также отмечена необходимость в организации совместных туров.