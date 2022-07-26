Туристические возможности Индии представлены в Азербайджане

Сегодня посольство Индии в Азербайджане организовало мероприятие по продвижению туристических возможностей индийских штатов в рамках инициативы "Azadi Ka Amrit Mahotsav".

Сегодня посольство Индии в Азербайджане организовало мероприятие по продвижению туристических возможностей индийских штатов в рамках инициативы "Azadi Ka Amrit Mahotsav".

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие представители около 25 компаний из индустрии туризма Азербайджана, а их индийские коллеги присоединились к встрече в онлайн-формате.

Временный поверенный в делах посольства Индии Винай Кумар поблагодарил присутствующих и участников, которые присоединились к встрече в режиме онлайн.

Представитель ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Эльвин Разиев выступил на мероприятии с презентацией об AZAL и туризме Азербайджана.

Отметим, что с 9 августа ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начнет полеты из Баку в Нью-Дели, Индия.