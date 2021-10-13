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Туристические возможности Азербайджана представлены в Украине

Туристические возможности Азербайджана представлены в Украине Азербайджанское бюро туризма (АБТ) в семинаре Deluxe Travel Market в Киеве (Украина) проинформировала о туристических возможностях Азербайджана.
Туризм
13 октября 2021 г. 14:38
Туристические возможности Азербайджана представлены в Украине

Азербайджанское бюро туризма (АБТ) в семинаре Deluxe Travel Market в Киеве (Украина) проинформировала о туристических возможностях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в АБТ.

В рамках мероприятия состоялись встречи в формате B2B (от бизнеса к бизнесу) с 35 компаниями.

В ходе встреч были обсуждены вопросы привлечения украинских туристов в Азербайджан и установление партнерских отношений с туристическими компаниями, а также осуществления авиарейсов между Украиной и Азербайджаном.

Также участникам встречи была предоставлена информация об отелях, функционирующих в Азербайджане, а также о правилах проведения мероприятий в общественных местах в условиях пандемии.

Было отмечено, что после открытия границ украинские туристические компании проявят интерес к таким туристическим продуктам, как деловой и лечебный туризм, экотуризм и экскурсии в Азербайджане.

Отметим, что в связи с эпидемиологической ситуацией в настоящее время действуют ограничения на поездки из Украины в Азербайджан.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan promotes tourism opportunities in Ukraine
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları Ukraynada təbliğ edilib

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