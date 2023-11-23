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Туристические возможности Азербайджана представлены в Турции

Туристические возможности Азербайджана представлены в Турции 22 ноября в Стамбуле состоялось организованное Бюро по туризму Азербайджана в целях популяризации и презентации туристического потенциала Азербайджана мероприятие с участием около 50 представителей турецких туристических агентств, в том числе представител
Туризм
23 ноября 2023 г. 11:42
Туристические возможности Азербайджана представлены в Турции

22 ноября в Стамбуле состоялось организованное Бюро по туризму Азербайджана в целях популяризации и презентации туристического потенциала Азербайджана мероприятие с участием около 50 представителей турецких туристических агентств, в том числе представителей медиа.

Как сообщили Report в Агентстве по туризму Азербайджана, на мероприятии была продемонстрирована презентация о центрах зимнего туризма Азербайджана, возможностях делового туризма, богатом историческом и культурном наследии, гастрономическом туристическом потенциале, дана подробная информация и ответы на вопросы представителей медиа.

В мероприятии также приняли участие председатель правления Общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" Гейдениз Гахраманов и исполнительный директор Общественного объединения "Ассоциация отелей Азербайджана" Гюнай Саглам.

В январе-октябре 2023 года число посетивших Азербайджан граждан Турции составило 308 942 человека, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın turizm imkanları Türkiyədə təqdim edilib

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