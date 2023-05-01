Туристические возможности Азербайджана представлены в ОАЭ

Бюро по туризму Азербайджана представлено национальным стендом на международной выставке туризма и путешествий ATM Dubai 2023 (Arabian Travel Market 2023), которая проходит 1-4 мая в Объединенных Арабских Эмиратах.

Бюро по туризму Азербайджана представлено национальным стендом на международной выставке туризма и путешествий ATM Dubai 2023 (Arabian Travel Market 2023), которая проходит 1-4 мая в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщили Report в Государственном агентстве по туризму, кроме Бюро по туризму Азербайджана, в выставке также принимают участие представители ЗАО "Азербайджанские авиалинии" и 31 представитель компаний и организаций местной индустрии туризма и гостеприимства.

Посетителям национального стенда предоставляется подробная информация об истории, традициях, культурном наследии, национальной кухне Азербайджана, а также о потенциале экотуризма в стране.

В рамках выставки проводятся встречи в формате B2B с туристическими компаниями, действующими в ОАЭ и других странах региона, на которых обсуждаются перспективы взаимного сотрудничества.

В первый день выставки генеральный консул Азербайджанской Республики в Дубае Джавидан Гусейнов посетил стенд Азербайджана и ознакомился с представленной туристической продукцией.

В рамках визита в ОАЭ генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид встретился с генеральным директором авиакомпании Саудовской Аравии Flyadeal Джоном Корфиатисом. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества и совместной деятельности в области маркетинга и коммуникаций, которые призваны способствовать взаимному туристическому потоку, а также осуществления прямых рейсов в летние месяцы и другие темы.