Туристические возможности Азербайджана представлены в ОАЭ

На международной туристической выставке “ATM Dubai 2022” ("Arabian Travel Market 2022"), стартовавшей 9 мая в Дубае (ОАЭ), Азербайджан представлен национальным стендом.

На международной туристической выставке “ATM Dubai 2022” ("Arabian Travel Market 2022"), стартовавшей 9 мая в Дубае (ОАЭ), Азербайджан представлен национальным стендом.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

По информации ведомства, в мероприятии принимают участие ЗАО “Азербайджанские Авиалинии”, Департамент туризма Нахчывана, а также 31 местная туристическая компания.

На выставке, которая проводится в 29-й раз, посетители знакомятся с туристическими возможностями различных регионов Азербайджана, а также освобожденных от оккупации территорий, им предоставляется обширная информация о новых туристических продуктах, существующих правилах путешествий, возможностях поездок в Азербайджан из стран Ближнего Востока.

На международной выставке, организуемой бюро туризма Азербайджана, которая продлится до 12 мая, проводятся B2B встречи с туристическими компаниями из ОАЭ, а также представителями организаций, специализирующихся на туризме из стран других регионов, обсуждаются возможности взаимного сотрудничества, предоставляется информация о новых туристических продуктах и туристических направлениях.