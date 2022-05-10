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Туристические возможности Азербайджана представлены в ОАЭ

Туристические возможности Азербайджана представлены в ОАЭ На международной туристической выставке “ATM Dubai 2022” ("Arabian Travel Market 2022"), стартовавшей 9 мая в Дубае (ОАЭ), Азербайджан представлен национальным стендом.
Туризм
10 мая 2022 г. 17:04
Туристические возможности Азербайджана представлены в ОАЭ

На международной туристической выставке “ATM Dubai 2022” ("Arabian Travel Market 2022"), стартовавшей 9 мая в Дубае (ОАЭ), Азербайджан представлен национальным стендом.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по туризму.

По информации ведомства, в мероприятии принимают участие ЗАО “Азербайджанские Авиалинии”, Департамент туризма Нахчывана, а также 31 местная туристическая компания.

На выставке, которая проводится в 29-й раз, посетители знакомятся с туристическими возможностями различных регионов Азербайджана, а также освобожденных от оккупации территорий, им предоставляется обширная информация о новых туристических продуктах, существующих правилах путешествий, возможностях поездок в Азербайджан из стран Ближнего Востока.

На международной выставке, организуемой бюро туризма Азербайджана, которая продлится до 12 мая, проводятся B2B встречи с туристическими компаниями из ОАЭ, а также представителями организаций, специализирующихся на туризме из стран других регионов, обсуждаются возможности взаимного сотрудничества, предоставляется информация о новых туристических продуктах и туристических направлениях.

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Версия на английском языке Azerbaijan's tourism opportunities presented in UAE
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları BƏƏ-də təqdim olunur

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