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Туристические возможности Азербайджана представлены в Израиле

Туристические возможности Азербайджана представлены в Израиле Туристические возможности Азербайджана представлены в Израиле
Туризм
7 мая 2025 г. 17:45
Туристические возможности Азербайджана представлены в Израиле

Туристические возможности Азербайджана представлены на Международной средиземноморской туристической выставке (IMTM 2025) в Тель-Авиве совместно с 10 местными партнерами, включая Азербайджанское бюро по туризму и "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по туризму.

Согласно информации, на выставке представлена информация о горнолыжных курортах, винном туризме, оздоровительном туризме и других туристических продуктах.

Также на стенде демонстрируются туристические возможности Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов, а также проводится информационная кампания в рамках "Года Конституции и суверенитета".

Кроме того, 5-6 мая в Хайфе и Тель-Авив были организованы серии рекламных мероприятий.

Во встречах формата B2B нашу страну представляли в общей сложности 12 местных партнеров, включая ATB, AZAL и Шахдагский туристический центр.

В рамках рекламных мероприятий были проведены встречи с 40 местными представителями туризма в Хайфе и 65 в Тель-Авиве, организованы презентации, медиабрифинг, а также мероприятие по налаживанию связей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın turizm imkanları İsraildə nümayiş etdirilir

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